Exclusiv! Afaceristul beat care a facut accident la volanul unui bolid  Mercedes a fost retinut! Risca sa ajunga la puscarie!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afaceristul beat care a intrat cu bolidul marca Mercedes intr-un stalp situat in Copou, a fost retinut de oamenii legii. In cursul serii trecute, oamenii legii l-au retinut pe Maricel Dumitru Stan pentru 24 de ore. Astazi acesta va fi dus prezentat in fata judecatorilor. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si conducere sub influenta alcoolului. Bolidul, cu o valoare pe piata de zeci de mii de euro, a fost facut praf de sofer. Politistii rutieri l-au testat cu aparatul alcool test, si au constatat ca soferul consumase alcool. Politistii rutieri i-au intocmit dosar penal. Testat cu aparatul de alcooltest, soferul autoturismului Mercedes a avut o alcoolemie de 0.64 mg aer ...