Exclusiv! ALERTA de poluare pe Lacul Venetia - FOTO

In urma cu putin timp, s-a constatat o noua scurgere a unei substante care a afectat apa din acumularea Ciric III, cunoscut ca si Lacul Venetia. Din primele informatii se pare ca aceasta substanta ar proveni de la Aeroportul International Iasi, nefiind prima data cand se intampla acest lucru. Inspectorii institutilor de mediu si cei de la Administratia Bazinala de Apa (ABA) Prut-Barlad au ajuns la fata locului pentru a verifica situatia. In luna martie a anului trecut, mai multi lucratori de la Garda de Mediu Iasi si ABA Prut-Barlad s-au deplasat in zona Lacului Venetia pentru a verifica daca apa este poluata de o solutie provenita de pe Aeroport. O spuma alba a contaminat apa, iar inspectorii ...