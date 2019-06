EXCLUSIV! Ancheta de proportii dupa SCANDALUL de la Festivalul Rock'in'Iasi! Organizatorul evenimentului, Adrian Caliman risca sa fie dat afara

Adrian Caliman si Bogdan Crucianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Managerul Casei de Cultura a Studentilor (CCS) Iasi - Bogdan Crucianu a oferit o serie de lamuriri legate de scandalul iscat dupa editia din acest an a Festivalului Rock'in'Iasi! Astfel, principalul organizator anume angajatul CCS, liberalul Adrian Caliman a fost acuzat ca nu avea autorizatie pentru perceperea unei taxe de intrare la manifestare respectiv pentru comercializarea unor bauturi alcoolice sau racoritoare si produse promotionale! Avand in vedere ca festivalul a fost finantat din bani publici si s-a derulat la CCS, managerul Crucianu a dispus intrunirea unei Comisii de Disciplina! Scandal in Consiliul Local dupa neregulile de la Rock' n' Iasi. Se cere ...