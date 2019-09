EXCLUSIV! Angajatii din Primaria Iasi nu mai pot chiuli. Ce le-au pregatit sefii din institutie - FOTO

c800x800 Primaria Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefii din Primaria Iasi au luat decizia ca intrarea in Palatul Roznovanu sa se faca numai pe baza de card. Edilii au precizat ca angajatii vor fi monitoriati, cunoscandu-se ora intrarii si a iesirii din institutie. Primarul Mihai Chirica cere explicatii dupa tentativa CJ de a prelua Casa de Cultura a Studentilor In cazul in care se constata ca un angajat lipseste mai mult timp, acesta va fi nevoit sa completeze o nota explicativa. Accesul angajatilor, dar si a petentilor se va face doar prin intarrea din fata. Singurii care pot folosi intrarea din spate sunt primarul, viceprimarii si consilierii locali. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si In ...