EXCLUSIV! Apartamente din centrul Iasului transformate in bordel! Inginerie facuta de un tepar notoriu. Victimele au reusit sa-l fugareasca din oras

Valentin Teleman subinchirieri apartamente google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Atentie atunci cand inchiriati apartamentele din Iasi • Un tepar urmareste o afacere din care scoate bani frumosi • Le inchiriaza mai departe in regim hotelier • O ieseanca s-a trezit cu apartamentul distrus, fara bani si cu datorii la utilitati • Suspiciunea este ca apartamentul era folosit de retelele de prostitutie • Deja a fost inregistrata o actiune la Judecatoria Iasi • "Am luat pentru prima data contact cu paratul in august 2018, cand cea care se ocupase pana atunci de apartament a plecat in concediu. Inca de la inceput, paratul nu mi-a comunicat ca doreste sa subinchirieze apartamentul, lucru cu care oricum nu as fi fost ...