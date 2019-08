Exclusiv! Atac nocturn la sediul Finantelor iesene! Hotul, o ora in cladire, paznicul, o ora de somn! A dat atac la seiful institutiei

finante iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul noptii dinpre 15 -16 august, un individ neidentificat a intrat in sediul Finantelor iesene din Blv. Nicolae Iorga. Acesta a demontat geamul de la parter si a intrat in cladire unde a stat mai bine de o ora pana sa fie observat. Paznicul institutiei avea ghereta in sediul de alaturi al Directiei Vamale, acesta a observat prea tarziu ca un individ a patruns in cladire. Politia a fost sesizata, iar in cursul zilei de 16 august s-au facut primele cercetari. Presupusul hot a intrat in cel putin 8 birouri in speranta ca va gasi bani, mai mult, a fosrtat si un seif, dar fara succes. De precizat ca banii din caserii sunt depozitati in trezoreria Finantelor sau in banci. ''In dimineata de 16 aug ...