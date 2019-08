EXCLUSIV! Au fost retinuti trei suspecti in cazul unui viol desfasurat la Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei dimineti, trei barbati au fost retinuti de oamenii legii. Se pare ca barbatii ar fi suspecti in cazul unui viol petrecut in luna iulie in judetul Iasi. Doi dintre barbati au 18 ani, iar al III- lea ar avea 16 ani. Oamenii legii au afirmat ca barbatii se fac vinovati de infractiunile de lovire, viol si complicitate la viol. Tinerii sunt domiciliati pe raza localitatii Paun. Momentan nu se cunosc alte detalii din ancheta. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. oamenii legii viol lovire paun ...