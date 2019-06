Exclusiv Auto pregateste o zi plina de adrenalina, la Mitsubishi Off -Road Day 2019 (galerie foto)

“Suntem incantati sa continuam traditia organizarii evenimentului Mitsubishi Off Road Day si anul acesta. Traseul va fi ca de obicei unul spectaculos si atent supravegehat de echipa de piloti a domnului George Grigorescu. Editia aceasta avem si un model nou care nu a fost testat pana acum in cadrul evenimentelor Off Road Day, este vorba despre Mitsubishi Eclipse Cros. Participarea la eveniment se face doar pe baza de inscriere prealabila la nr de telefon: 0741.333.053 sau pe email la ramona.neacsu@exclusivauto.ro” – a declarat Camelia Ciciu, Director Marketing Exclusiv Auto.

Pe 15 iunie 2019, orele 10:00–18:00, Exclusiv Auto, dealer autorizat Mitsubishi Motors în Constanța, organizează evenimentului Mitsubishi Off Road Day 2019 la Gura Dobrogei in apropiere de Manastirea Casian, jud Constanta.Eveniment cu tradiție, Mitsubishi Off -Road Day oferă posibilitatea clienților și tuturor celor interesați, de a testa și de a se convinge de calitățile excepționale ale modelelor Mitsubishi pe teren accidentat, în condiții de off- road.Evenimentul este realizat în colaborare cu Importatorul marcii Mitsubishi în România, M Car Trading și în parteneriat cu una dintre cele mai experimentate echipe de piloți de raliu și off-road din România – Mach2 Sport Management, condusă de George Grigorescu.Pante abrupte, coborari care iti taie rasuflarea, macadam, noroi. Mitsubishi Off-Road Day foloseste toate evenimentele naturii si le confrunta cu cele mai performante modele 4X4: Outlander, Eclipse Cross si L200.