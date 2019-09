EXCLUSIV! Barbat arestat dupa ce a provocat un accident! Avea o alcoolemie uriasa

accident 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a fost arestat pentru 30 de zile la domiciliu dupa ce a provocat un accident rutier, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Accidentul, soldat cu o victima, a avut loc la Coada Stancii, comuna ungheni. Imagini de la accidentul din Escharen, in urma caruia suspectul olandez si-a pierdut viata - FOTO, VIDEO Barbatul avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat si peste 2 mg/l alcool pur in sange. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. barbat arestat domiciliu : (function(window,docu ...