EXCLUSIV! BOMBA! El este ieseanul banuit de DUBLU ASASINAT din Pacurari! Ar fi recunoscut intreaga fapta - FOTO

In urma descinderii care a avut loc in aceasta dimineata, de la un apartament din blocul unde s-a produs dublul asasinat, a fost preluat un cetatean. Conform unor surse din ancheta, criminalul si-ar fi recunoscut vina. In aceste momente, barbatul este ridicat de catre mascati si dus la sectie pentru interogatoriu. EXCLUSIV! Rasturnare de situatie in cazul DUBLUI ASASINAT din Pacurari! Mascatii au descins in aceasta locatie - FOTO Va aducem aminte ca o mama si un copil au fost gasiti decedati intr-un apartament din Pacurari. Ambele cadavre au fost gasite in aceeasi camera, iar usa apartamentului era incuiata. Cheia nu se afla pe interiorul yalei. La etajul 7 al blocului in care au fost ...