Exclusiv! Care este starea de sanatate a victimelor accidentului de la Erbiceni - FOTO, VIDEO

Accident Erbiceni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul serii trecute un accident rutier a avut loc in comuna ieseana Erbiceni! Dupa cum Cotidianul Buna Ziua Iasi a prezentat in EXCLUSIVITATE, accidentul a fost unul deosebit de grav, rezultand ranirea grava a mai multor persoane. DETALII SI FOTO DE LA ACCIDENT, AICI==> EXCLUSIV/UPDATE! Accident rutier la Erbiceni! O masina s-a rasturnat dupa ce a intrat intr-un stalp - FOTO/LIVE VIDEO Cotidianul Buna Ziua Iasi va prezinta in exclusivitate starea de sanatate a victimelor. Concret, un tanar in varsta de doar 18 ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost policontuzionat. Din cate se pare, ieseanul a suferit un traumatism cranio cerebral, un traumatism cervical si lombal, are o fr ...