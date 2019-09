Exclusiv! Cine sunt elevii care au pus pe jar politia din Iasi! Ambii se numara printre cei mai buni din liceu

Apel 112 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elev in varsta de 16 ani a sunat ieri la 112 in timp ce o colega de clasa de a acestuia in varsta de 15 ani striga disperata dupa ajutor. Desi ei le au spus politistilor ca ai apelat din greseala numarul unic de urgente 112, cel mai probabil au facut un test pentru a observa cum functioneaza sistemul. Exclusiv! Zeci de politisti au intrat in alerta dupa ce o tanara a sunat disperata dupa ajutor Gabriela H. si Cristian Andrei Z. sunt in clasa a zecea a unui liceu din Iasi si sunt unii dintre cei mai silitori din scoala. Pentru ei a fost o adevarata lectie dupa ce au sunat la 112 si cel mai probabil nu vor mai face asta fara un motiv intemeiat. Conducerea liceului a anuntat ca ambii vor avea nota la purtar ...