EXCLUSIV! Cine sunt persoanele care au decedat in accidentul din Baltati

Accident Baltati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta duminica si-au pierdut viata cinci persoane intr-un accident in localitatea Baltati. Din informatiile obtinute, se pare ca, dintr-un autoturism au decedat soferul, Victor D. (51 de ani), sotia acestuia, Manuela Liliana D. (52 de ani), fiul, Theodor D. (23 de ani), si iubita sa, Ana B. (21 de ani), iar din autovehiculul marca Jaguar, un barbat de 25 de ani care se afla la volan. EXCLUSIV! Care este starea de sanatate a victimelor din tragedia de la Baltati Va reamintim ca, in cursul acestei zile in judetul Iasi s-a produs o tragedie. Concret, accidentul rutier din localitatea ieseana Baltati s-a soldat cu decesul a patru persoane si ranirea altor doua. Din informatiile pe care report ...