Exclusiv Ciolos e preferat pentru o candidatura la Cotroceni, in fata lui Barna. Alianta 2020 a crescut dupa europarlamentare (Sondaj)

Dacian Ciolos si-a consolidat capitalul de prezidentiabil si, in eventualitatea unei candidaturi, ar intra in turul al doilea cu Klaus Iohannis, arata datele unui sondaj intern al Aliantei 2020 USR PLUS. Respondentii il prefera pe Ciolos lui Barna, pentru cursa de la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva procente bazinul electoral, dupa succesul de la europarlamentare.