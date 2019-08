EXCLUSIV! Combinatiile arhitectului-sef al Iasului! Primaria a platit sume importante catre firma socrului. Mustiata: "Sunt banii familiei, ai nevestii"

Alexandru Mustiata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Alexandru Mustiata - arhitect in Primaria Iasi, socrul- furnizor de birotica in institutie • Treaba functioneaza excelent • In 2019, Shatter SRL a incasat 100.000 de lei din contracte atribuite direct, fara concurenta • Ginerele arhitect i-a imprumutat socrului 82.000 lei • Nu se stie pentru ce a fost imprumutul, dar tata-socru a inregistrat intr-un an o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro • "Nu stiu de ce va intereseaza (legat de imprumut -n.r.)...Este casatorit cu fiica mea (Andreea -n.r) de mult timp. Shatter este o firma veche, din 1996, nu stiu care este problema. Noi nu amestecam lucrurile (despre pozitia ginerelui in primarie- n.r.)", a precizat ...