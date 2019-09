EXCLUSIV! Copil de un an, muscat grav de un caine

Caine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, un copil de un an din satul Cornesti, comuna Miroslava, judetul Iasi a fost muscat de un caine. Din primele informatii se pare ca animalul l-ar fi muscat pe baietel in zona gatului. Rana provocata este grava avand in vedere faptul ca zona afectata este una sensibila. In momentul acesta, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi se indreapta catre satul Cornesti pentru a-i acorda ingrijiri medicale copilului si pentru a-l transporta la o unitate medicala. EXPLOZIV! Reporterii BZI au avut dreptate! Fetita agresata sexual la Iasi l-a recunoscut pe olandezul criminal si pedofil! Ancheta este aproape gata! - FOTO, VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si ...