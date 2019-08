Exclusiv! Coregraful prins beat in Pacurari abia se mai putea tine pe picioare! A fost carat de oamenii legii - VIDEO

coregraf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene greu de digerat ieri la Iasi! Coregraful prins beat la volan i-a lasat masca pe oamenii legii. In video prezentat in EXCLUSIVITATE de Buna Ziua Iasi se poate observa cum acesta abia se mai putea tine pe picioare, avand nevoie de oamenii legii pentru a putea sa mearga. Un tanar a fost prins de politistii rutieri dupa ce s-a urcat mort de beat la volan. Desi abia se tinea pe picioare, tanarul s-a urcat la volanul unui autoturism marca VW Passat • Chiar daca putea produce o tragedie pe strazile Iasului, nu s-a gandit la asta. Politistii l-au prins la timp. Acum tanarul risca sa ajunga in spatele gratiilor din cauza inconstientei sale. MAI MULTE AMANUNTE DESPRE SUBIECT LE AFLATI DAND C ...