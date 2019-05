EXCLUSIV! Crima din nou la Iasi! Este a doua pe ziua de azi. Tot un barbat a fost ucis

Politia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva ore, un barbat in varsta de 40 de ani a decedat dupa ce in cursul serii de sambata a fost batut de 3 indivizi. Incidentul s-a petreuct in comuna ieseana Rugionasa. Dupa ce a fost lovit cu bestialitate, barbatul a fost transportat la spital, insa medicii nu l-au mai putut ajuta deoarece ranile acestuia erau extrem de grave. Vezi si: Inca o crima zguduie Iasul! Un barbat a fost injunghiat de mai multe ori! Criminalul: un batran de 69 de ani - FOTO,VIDEO / UPDATE In cursul dupa-amiezii de astazi a fost constatat decesul. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...