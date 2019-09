EXCLUSIV! Cum iti poti rupe gatul in magazinele Kaufland! O femeie a fost nevoita sa apeleze la instantele de judecata! Ce a patit e halucinant!

Kaufland google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Firma Kaufland Romania a fost data in judecata de catre o ieseanca • Reclamanta le cere magistratilor sa oblige Kaufland la plata unor daune materiale si morale in valoare de aproximativ 5.000 de euro • Femeia sustine ca, in cadrul unui magazin Kaufland, a cazut si si-a rupt mana • In urma incidentului, ieseanca a fost nevoita sa poarte un aparat gipsat si a avut numeroase probleme • "Mana nu si-a recuperat mobilitatea initiala nici acum! Tratamentul continua si in prezent", sustine reclamanta • Cei de la Kaufland i-au transmis femeii ca ii pot achita doar cheltuielile medicale si ca incidentul nu ar fi avut loc din vina lor Dosar incendiar, pe rolul instantelor de ju ...