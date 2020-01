EXCLUSIV: Cum si-a luat teapa de 25.000 de euro cu un BMW X6 cunoscutul rapper Adrian Martian. VIDEO

Adrian Martian teapa de 25 000 de euro

Cunoscutul rapper gherlean Adrian Martian, fiul si mai cunoscutului sau tata, omul de afaceri Adrian Martian, fost asociat cu Adrian Mutu si patron al mai multor business-uri din Romania si nu numai, povesteste cum si-a luat teapa cand si-a achizitionat o masina de 25.000 de euro, un BMW X6, care ulterior s-a dovedit furat.

Acesta a acordat un interviu canalului de youtube Atelierul de Detailing , in care povesteste despre modul in care a ajuns sa isi cumpere masina respectiva, cum a umblat cu ea fara sa stie ca este furata si despre cat de greu a fost sa afle adevarul, in conditiile in care a depus toate diligentele la momentul cumpararii.

"Eu mi-am dorit de mult timp o asemenea masina si pe cand lucram in strainatate, angajtorul la care munceam isi cumparase aceasta masina, un BMW X6, deci stiam masina. Aceasta a fost inmatriculata, dar inainte a circulat cu numere de Olanda.

El stiind ca imi doresc o asemenea masina, mi-a spus ca mi-o vinde si imi face un pret bun, pentru ca vrea sa isi cumpere urmatorul model. Am fost interesat dar i-am cerut o copie dupa talonul masinii sa verific seriile si asa mai departe, ma gandeam la kilometri parcursi si asa mai departe, in nciun caz ca masina ar putea avea altfel de probleme.", arata Adrian Martian.

Confrm acestuia, "Mi-a dat talonul, chiar mi-a lasat masina cateva zile, sa o conduc, sa vad daca exista probleme, am verificat si la motor, avea aceeasi serie ca cea din talon, am zis perfect, masina este in regula. Am verificat-o online, masina nu figura ca furata in nicio tara din Uniunea Europeana, si m-am inteles cu el la o suma, la 25.000 de euro.

I-am dat banii si nu m-am preocupat prea tare sa o inmatriculez, masina fiind cu numere de Franta si eu locuind in Franta in acea perioada. Am circulat cu masina in toata Europa, nu am stat cu ea intr-un loc.

Cand am mers in tara, m-am hotarat sa o transcriu, pentru ca in Franta cheltuielile cu asigurarea si tot ajungeau la 3000 de euro, iar in Romania erau in jur de 1500 de euro.

Am ajuns la Cluj-Napoca, ajung la RAR, sa imi fac programare, dar trebuia sa astept vreo 2-3 luni, si astfel am cautat in alt judet. Am gasit loc disponibil la Bihor, in data de 4 noiembrie, asa ca m-am dus acolo, nu era mare distanta de la Cluj, doar vreo 200 de km.

Bineinteles, la RAR Bihor s-a descoperit ca masina avea probleme, am asteptat vreo ora pana au facut tot feul de investigatii si i-au chemat pe cei de la furturi auto si ei m-au lamurit. Cei care facusera modificari la masina au omis o serie, in rest totul era perfect, si de aici cei de la RAR si-au dat seama ca exista probleme cu masina si au sunat la politie" , arata Adrian Martian.

Acesta mai ofera si un sfat, celor care vor sa isi achizitioneze o masina din strainatate, pentru a nu pati la fel ca si el. Potribit acestuia, trebuie verificate seriile de la masina, sa corespunda cu seriile caroseriei, chiar daca in cazul lui acest mijloc de protectie nu i-a fost de mare folos pentru ca masina a fost furata si seriile noi au fost lipite peste seriile originale.

Potriviti lui Adrian Martian, in acest moment se desfasoara o ancheta cu privire la masina furata.

Puteti vedea interviul complet in clipul de mai jos.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.