EXCLUSIV! Cununie exploziva la Starea Civila! Un iesean de 83 de ani s-a insurat cu o tanara de 56 de ani. Barbatul se asteapta la ani multi de viata - FOTO, VIDEO

Familia Cojocaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Doi ieseni si-au unit destinele la Starea Civila, in ciuda diferentei mari de varsta • Barbatul si-a descoperit marea dragoste la 83 de ani • Sotia are doar 56 de ani • "Planurile de viitor sunt acele planuri care aduc optimism si sanatate, si viata lunga", a spus Gheorghe Cojocaru pe scarile Starii Civile • S-au aratat foarte discreti in ceea ce priveste povestea de dragoste • Au preferat sa fie programati la finalul zilei • Scena mult asteptata a sarutului nu a mai avut loc • Barbatul a preferat sa aplaude la finalul ceremoniei • A intarziat sa treaca pe sub podul de flori, spre nemultumirea tinerei sotii • In 2009, o alta cununie a atra ...