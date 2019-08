Exclusiv! CUTITARUL de la LIDL s-a filmat chiar inainte sa il injunghie pe barbat: O sa ii omor pe toti! Ii arat pe toti intinsi acolo...

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente terifiante aseara la Iasi! Un barbat si-a injunghiat un prieten si apoi a intrat live pe . Concret, un tanar din Iasi a injunghiat un barbat in parcarea unui hipermarket din cartierul Nicolina. Ionut Chiriac a facut totul public intr-un live pe explicand ca a recurs la acest gest pentru a se apara si a-l pedepsi pe cel care l-a atacat fara motiv. In timp ce se filma, o masina de politie a oprit in dreptul acestuia. PUTETI URMARI INTREAGA POVESTE AICI===> EXCLUSIV! Denunt in direct pe ! Dupa ce a bagat cutitul de mai multe ori intr-un barbat, a povestit totul intr-un live - VIDEO Intr-un filmulet anterior, Chiriac Ionut, se pregatea sa se duca spre locul in care s-a produs tragedia. In video, acesta declara ca, d ...