EXCLUSIV Cutremur cu ecouri internaționale: Romanul ales sa conduca masoneria lumii, acuzații explozive la adresa Marelui Maestru Radu Balanescu

Scandal de proporții între cei mai influenți și controversați masoni din România, Radu Bălănescu și Stelian Nistor! Suspendat din „orice activitate masonică” de către Marea Lojă Națională din România, Maestrul Mason Stelian Nistor aduce acuzații grave la adresa Marelui Maestru Radu Bălănescu, pe care îl suspectează că ar fi fost convins de o „putere străină de la Est” să împiedice România la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian din 23 mai.

„Să fi fost o putere străină de la Est atât de deranjată încât acțiunile sale împotriva României să continue prin convingerea lui Radu Bălănescu să împiedice România de la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian?!”, se întreabă retoric Stelian Nistor într-o scrisoare adresată unui Frate.

La finalul lunii trecute, publicația „Newsweek” relata pentru prima oară despre conflictul celor doi: „EXCLUSIV Scandal în masonerie. Maestrul Bălănescu vrea să îl „ardă între coloane" pe Stelian Nistor” (23 aprilie) , respectiv „EXCLUSIV Stelian Nistor, șeful Ritului Scoțian Antic și Acceptat, suspendat din masonerie” (27 aprilie).

„Marea Lojă Națională din România, păstorită de Radu Bălănescu, nu mai recunoaște Ritul Scoțian Antic și Acceptat.

Oficial, scandalul dintre cei doi masoni a fost generat de faptul că Ritul Scoțian Antic și Acceptat nu a solicitat reînnoirea unui acord prin care să funcționeze sub jurisdicția Marii Loji Naționale din România (MLNR), acord expirat din 2018. Ceea ce înseamnă că, în ultimii doi ani, organizația secretă păstorită de Stelian Nistor ar fi funcționat în ilegalitate.

Neoficial, Radu Bălănescu îl contestă pe Stelian Nistor pentru că a acceptat în Ritul Scoțian mai mulți masoni excluși din MLNR. La rândul lor, masonii excluși contestă „dictatura” instaurată de Radu Bălănescu în organizația ascunsă pe care o conduce cu mână de fier.

Masonul Stelian Nistor, șeful Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România, a fost suspendat din „orice activitate masonică” de către Marea Lojă Națională din România, condusă Radu Bălănescu, unul dintre cei mai contestați masoni aflați la șefia organizației secrete române. Decizia este obligatorie până pronunțarea unei hotărâri definitive a Justiției Masonice a Marii Loji Naționale din România”, scria newsweek.ro.

Maestrul Mason Stelian Nistor a contestat decizia la începutul lunii (7 mai), iar surse susțin pentru STIRIPESURSE.RO că în spatele conflictului dintre Radu Bălănescu și Stelian Nistor ar fi de fapt unele divergențe de natură financiară.

Revenind la acuzațiile aduse Marelui Maestru Radu Bălănescu și „Tribunalului Masonic Online”, STIRIPESURSE.RO a intrat în posesia cererii de apărare semnată de Maestrul Mason Stelian Nistor și adresată lui Dan Ștefan Spânu, președintele Tribunalului Masonic al MLNR, în care se invocă următoarele:

„ 1. Să contest legalitatea Hotărârii Marelui Consiliu din data de 21.04.2020 legată de desfășurarea on-line a ședințelor Tribunalului Masonic, inclusiv a ședinței din data de 07.05.2020, precum și a procedurii de convocare și comunicare a documentelor în cadrul procesului masonic în dosarul rubricat;

2. Invoc excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Marelui Consiliu din data de 21.04.2020 legată de desfășurarea on-line a ședințelor Tribunalului Masonic, inclusiv a ședinței din data de 07.05.2020, creionată în Cererea de Neconstituționalitate expediată Comisiei Curtea Constituțională prin intermediul Marelui Maestru, pe care o anexez;

3. Solicit revenirea și retragerea propunerii de suspendare trimisă Marelui Maestru în data 23.04.2020 și înregistrată cu numărul 1470 / 23.04.2020, în baza contestării legalității desfășurării on-line a ședințelor Tribunalului Masonic la punctul 1 de mai sus”.

Cinci zile mai târziu, într-o scrisoare adresată unui Frate, Maestrul Mason Stelian Nistor reclamă că începând din 21.04.2020, prin încălcarea Constituției și a Regulamentului MLNR, Marele Maestru și Marele Consiliu se află în iregularitate - SCRISOAREA poate fi CITITĂ AICI (.pdf)

„Problema reală pe care o are acum în bloc conducerea actuală a Marii Loji Naționale din România și pe care încearcă cu disperare să o ascundă prin diversiuni, este Iregularitatea. Prin recunoașterea și autorizarea ilegală de către Marele Maestru și Marele Consiliu a unei entități masonice Iregulare și menținerea acestei situații, se atrage asupra fiecăruia dintre noi riscul de Iregularitate în Lanțul Masonic Universal”.

Stelian Nistor susține că intenția lui Radu Bălănescu de a încerca „eliminarea” sa a fost premeditată, iar amenințările s-au intensificat din momentul în care s-a anunțat că România va prelua Președinția Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian prin Suveranul Mare Comandor, și anume din vara anului trecut.

„România va prelua preşedinţia Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian prin Suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, în grad 33 şi Ultim, care va fi pentru cinci ani, din 2020, Preşedintele Conferinţei Mondiale. (...) În ţara noastră, Ritul este condus de către Suveranul Mare Comandor Stelian Nistor, 33, care urmează să preia, în numele României, postul de preşedinte al Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian, începând din 23 mai 2020 şi până în 2025”, scria presa din România, în iunie 2019.

„Mulți Frați spun că momentul în care, la Conventul din 03 Noiembrie 2018 sala s-a ridicat în picioare de bunăvoie la intrarea delegației Ritului Scoțian, a fost declanșatorul invidiei. A urmat mutarea datei Conventului următor în chiar ziua anunțată de aproape un an a Odeonului.

Premeditarea a fost exprimată oficial, în repetate rânduri, așa cum este consemnat în Planșele Marelui Consiliu și în Comunicările Marelui Maestru din ultimul an. Amenințările s-au intensificat din momentul în care s-a anunțat că România va prelua Președinția Conferinței Mondiale a Ritului Școțian prin Suveranul Mare Comandor.

Agresiunea lui Radu Bălănescu în vederea subordonării RSAA din România a luat forme paroxistice: a retras pentru o vină dovedită ca inexistentă, a semnării Concordatului, „autorizarea” Supremului Consiliu, iar un iregular și ilegal constituit

„Tribunal Online” al MLNR, a executat fără ezitare o sentință demult și fără jenă diseminată.

Deși cunoaște că regularitatea mea ca maestru mason și ca Suveran Mare Comandor NU este afectată de iregularitatea simulacrului de ”Ardere între Coloane”, eu fiind membru și în U.G.L.E., chiar în aceeași Lojă cu el, Radu Bălănescu a ținut să arate, doar pentru impresia artistică, cine „are mingea în curtea școlii”.

Da, dragul meu Frate, conducerea actuală a Marii Loji poate exclude un maestru mason, dar de ce trebuie s-o facă fără nici un temei masonic real, doar pentru că „poate”? De ce o face acuzându-l de acțiuni pe care le-a îndeplinit perfect statutar ca Suveran Mare Comandor al unui Rit Recunoscut de către întreaga lume masonică și nu în calitatea sa de simplu maestru mason? Chiar nu se vede că se despart cele două calități numai în favoarea acuzării?”

Stelian Nistor reclamă că, în ședința din 21.04.2020, Marele Consiliu a constituit un așa-zis „Tribunal Masonic Online”, „încălcând flagrant atât Constituția, cât și Regulamentul General ale MLNR, preluând abuziv prerogativele exclusive ale Conventului”. Mai mult, Marele Mason acuză că „președintele Tribunalului Online care-l „judecă” de unul singur pe Suveranul RSAA din România este un membru de vază al Ritului Memphis, rit adus în România din Rusia, via Italia”, subliniind că ritul nu este recunoscut de către Ritul Scoțian și nici de către imensa majoritate a lumii masonice.

„Conform prevederilor Constituției și Regulamentului General ale MLNR, Tribunalul Masonic se poate constitui și își poate desfășura ședințele numai la sediul MLNR, iar singura autoritate care poate modifica această prevedere a Constituției și Regulamentului General este Conventul și NU Marele Consiliu sau Marele Maestru.

În plus Cap. XI din Codul de Conduită Masonică, invocat în sprijinul instituirii Tribunalului Masonic Online, are, incalificabil, cu totul alt conținut: ”Cu excepția informațiilor care se găsesc pe siturile web ale Marilor Loji Regulare, ale Lojilor Regulare de cercetare... Marea Lojă Națională din România nu consideră informațiile care circulă în spațiul virtual drept oficiale și valide...”

Principala acuzație adusă Marelui Maestru Stelian Nistor este că l-ar fi ofensat pe Marele Maestru al Moldovei Iurie Sedletchi. Nistor susține că motivarea primită de la „Tribunalul Masonic Online” este plină de „referiri fanteziste la un amalgam de articole din Constituție, Regulamentul General și Codul de Conduită Masonică al MLNR, fără nici un suport juridic real, dar care prin aroganța goală de conținut, axiomatică, cu ignorarea nu numai a legilor masonice și profane, ci și a celui mai elementar bun simț, devine până la urmă un bumerang împotriva lor”.

„Greu de înțeles cum a ajuns „să fie atacat și denigrat” Fratele Iurie Sedletchi, 33, și el membru în Ritul Scoțian din România, în calitatea lui de MM al Republicii Moldova, într-o scrisoare pe care nu i-am trimis-o niciodată! Singurul care a primit de la mine acest document, specificând „spre informare” a fost Marele Maestru din țara mea, cu scopul de a apăra onoarea și demnitatea țării noastre România și nu „onoarea și demnitatea” unei țări străine, fie ea și Republica Moldova. Se vede treaba că nu i-am specificat a cui informare...”

- vezi Informare Mare Maestru referire la Marea Loja a Moldovei (.pdf)

Stelian Nistor afirmă că, încă din 2007, RSAA din România are un protocol valabil și astăzi cu Supremul Consiliu din România și Marea Lojă a Moldovei (vezi aici) ce prevede crearea de Corpuri Rituale ale RSAA în România cu membri din Marea Lojă a Moldovei, în vederea fondării unui Suprem Consiliu al Republicii Moldova.

„La momentul în care s-a luat decizia instalării Lojii de Perfecție, adică la Sesiunea Națională din 13 Octombrie 2018, aceștia aveau certificat de Good Standing valabil semnat de Iurie Sedletchi din data de 04 Octombrie 2018.

Această Lojă de Perfecție a fost instalată la Odeon, pe 15 Decembrie 2018, în fața a sute de Frați, de către Supremul Consiliu din România alături de Supremele Consilii din Germania și Elveția.

Să înțelegem că Marele Maestru din România s-a alăturat poziției Marelui Maestru al Moldovei care, poate sub influența unei puteri de la Est, i-a pedepsit pe membrii moldoveni ai RSAA din România că au participat la constituirea unei Loji de Perfecție ce a unit Frați din România și Frați din Republica Moldova, toți membri ai Ritului Scoțian din România, cinstind astfel Centenarul Unirii?

Să fi fost o putere străină de la Est atât de deranjată încât acțiunile sale împotriva României să continue prin convingerea lui Radu Bălănescu să împiedice România de la preluarea președinției Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian?!”

În final, Stelian Nistor acuză „Tribunalul Masonic Online” că a blocat accesul său la aflarea capetelor de acuzare și la dosar, lipsindu-l complet de apărare. Mai mult, el susține că i-a fost desemnat un avocat din oficiu, deși avea apărătorul său, iar „Fratele” Armand Calotă nu l-a contactat niciodată.

„Deși constituit online, cu încălcarea flagrantă a Constituției și Regulamentului General ale MLNR, așa zisul Tribunal Masonic Online mi-a comunicat că nu pot primi tot online conținutul dosarului și că pot afla capetele de acuzare și îmi pot consulta dosarul NUMAI LA SEDIUL MLNR, deși cunoștea faptul că din cauza Stării de Urgență în România, nimeni nu poate părăsi domiciliul decât pentru foarte puține activități de strictă necesitate.

Argumentul tribunalului că avocatul din oficiu a putut să încalce legea țării noastre deplasându-se ilegal la sediul MLNR, iar eu nu am putut, este halucinant: ar fi trebuit să încalc ș eu legea țării, fiindcă el a făcut asta?

În plus, nu se înțelege de ce a fost desemnat un apărător din oficiu: eu aveam apărătorul meu, comunicat și confirmat de două ori ”Tribunalului Masonic Online”. Am decis să nu ne prezentăm la acest simulacru de proces, dar Tribunalul Online a constatat faptic acest lucru abia la ora începerii „procesului”, ora 19:00.

”Fratele” Armand Calotă, numit, după cum aflăm abia acum, încă dinainte cu câteva zile, NU m-a contactat niciodată. Adevărată atitudine fraternă în căutarea Adevărului. Ce bătaie de joc...

Așadar, dragul meu Frate, Tribunalul Masonic Online a blocat accesul la aflarea capetelor de acuzare și la dosar, lipsindu-mă complet de apărare.

Cum să mă prezint la așa o mascaradă doar pentru a fi umilit?

Astfel că, am trimis online, la timp, fiind confirmată oficial primirea, o întâmpinare în apărarea mea Tribunalului Online, avertizându-i de încălcarea Constituției masonice și a celei profane a României, precum și o Excepție de Neconstituționalitate către Marele Maestru pentru a o adresa Comisiei Constituționale a MLNR.

Oare asta e masoneria în care am intrat? Oare chiar s-a terminat rușinea? Nimic din agresiunea relatată nu are legătură cu conceptul de judecată frățească, nici cu conceptul de judecată la modul general. Nimic nu are legătură cu trăirea masonică. De ce? Dar până când?”

Amintim că, zilele trecute, STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unui document intitulat „Proclamația masonică de la Timișoara”, adoptată pe data de 1 mai 2020, după suspendarea Marelui Maestru Stelian Ion, în care se cere o resetare în Marea Lojă Națională din România. Printre revendicări se numără, printre altele, și demisia Marelui Maestru al Marii Loji Naționale din România, Radu Bălănescu:

Demisia din toate funcțiile masonice a Marelui Maestru al Marii Loji Naționale din România, Scandal monstru în masonerie:, împreună cu Demisia în bloc a membrilor Marelui Consiliu al MLNR și ale Aparatelor Zonale

Toate funcțiile de conducere din cadrul MLNR să fie onorifice, fără niciun fel de salarii sau indemnizații

Eliminarea din Ordin a tuturor celor care au fost implicați în scandaluri de corupție, a celor condamnați pentru astfel de fapte, precum și a celor care au făcut poliție politică.

Micșorarea substanțială a contribuției cu Metale și taxe care fac o puternică discriminare și înlătură din rândul Ordinului Frații Masoni din sferele culturală, artistică și nu numai; Frați care în prezent nu își permit să plătească aceste dări și trec în Adormire scăzând nivelul de spiritualitate al Atelierelor. Considerăm că aceste criterii de apartenență nu trebuie să fie influențate, sau condiționate de standardul material al Fraților ci de calitățile lor de oameni liberi si de bune moravuri.

Proclamația integrală aici.