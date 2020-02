Exclusiv! Date din ancheta: Ce scria pe sticla de vin gasita goala in masina fostului prefect al judetului Constanta Ioan Albu (video)

Oficial



, fost prefect al judeţului Constanţa, va fi cercetat în stare de arest la domiciliu pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Decizia este definitivă şi a fost luată ieri de judecătoareleşi, din Tribunalul Constanţa, care au menţinut hotărârea judecătorului, preşedintele Judecătoriei Medgidia, acesta respingând zilele trecute propunerea Parchetului Judecătoriei Medgidia de arestare preventivă a fostului prefect. Faţă de acesta, instanţa a luat măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data de 21 februarie până la data de 21 martie, inclusiv.Amintim că fostul prefect al judeţului Constanţa a produs un accident mortal pe data de 16 februarie, în jurul orei 19.15, pe DN 3, între Ciocârlia de Sus şi Ciocârlia de Jos.În continuare, ZIUA de Constanţa prezintă motivarea magistraţilor de la Judecătoria Medgidia prin intermediul căreia au decis respingerea propunerii de arestare preventivă şi plasarea fostului prefect în stare de arest la domiciliu.La data de 16 februarie, lucrătorii de poliţie din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Constanţa s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la aceeaşi dată, ora 19:15, s-a produs un accident rutier între localităţile Ciocârlia de Sus şi Cobadin, km 231+600 metri, în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a unei persoane. Organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului, ocazie cu care l-au identificat, după cum arată în motivarea judecătorilor, pe numitul Ioan Albu, fostul prefect al judeţului Constanţa, care „condusese autoturismul marca Range Rover, nr. de înmatriculare CT (...), implicat în accident şi care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice“.Conform magistraţilor, în autoturismul marca Range Rover au fost găsite pe podeaua stângă spate un dop de plută şi pe podeaua dreapta spate o sticlă de 0,75 l cu etichetă de, desfăcută, fără lichid. De asemenea, în actele oamenilor legii se mai arată că pe tapiţerie (plafon, scaune) au fost identificate pete de lichid roşcat cu miros de vin. „Fiind testat cu aparatul Drager, rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,91mg/l alcool pur în aerul expirat, testarea realizându-se la ora 19:53. La faţa locului a fost identificat şi Tudor Aurel, care condusese autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare CT (...) implicat în accident şi care era decedat“, conform motivării.Despre sticla de vin Viişoara Cuvée Ioan descoperim, după o simplă căutare pe internet, că este un vin special, catifelat, cu arome de fructe de pădure, cafea, ciocolată şi tabac. O astfel de sticlă de vin poate ajunge şi la 100 de lei, după caz.La data de 16.02.2020, în jurul orei 19:15, inculpatul Albu Ioan a condus pe drumurile publice din jud. Constanţa având o alcoolemie de peste 0,80 g/l în sânge (respectiv, 2,45 la ora 21:15), autoturismul marca Range Rover cu nr. de înmatriculare CT (...) pe DN3, iar în timp ce circula dinspre localitatea Ciocârlia de Sus către com. Cobadin, la km. 231+600m a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare CT (...), care circula regulamentar din sens opus şi care era condus de numitul Tudor Aurel, în urma accidentului rutier rezultând moartea numitului Tudor Aurel.Pentru a reţine această situaţie de fapt procurorul s-a fundamentat pe următoarele mijloace de probă: proces-verbal încheiat de medicul legist, proces-verbal de cercetare la faţa locului, planşa fotografică aferentă procesului-verbal de cercetare la faţa locului, proces verbal din data de 17.02.2020 privind concluziile preliminare ale dinamicii producerii accidentului, expert tehnic (...), declaraţie martor (...), declaraţie martor (...), buletinul de analiză toxicologică nr. 281-282 din 17.02.2020, declaraţii suspect/inculpat.În faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Medgidia au fost înaintate mai multe înscrisuri în circumstanţiere ale inculpatului, printre care: diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă în drept, diplomă de inginer agricol, diplomă de master, contract de studii universitare de doctorat, certificatul de căsătorie al inculpatului, certificatele de naştere ale copiilor inculpatului, din care rezultă că acesta are doi copii minori în vârstă de 10 ani, respectiv 3 ani, adeverinţă de salarizare, caracterizare de la locul de muncă, certificate şi adeverinţe de absolvire, diplomă de pregătire pentru înalţi funcţionari publici.Pe data de 21 februarie, Judecătoria Medgidia a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia de arestare preventivă a fostului prefect Ioan Albu, faţă de care a fost luată măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data de 21 februarie până la data de 21 martie, inclusiv.Decizia a fost luată de, judecător şi preşedintele Judecătoriei Medgidia. În motivarea deciziei, magistratul arată următoarele: „Plecând de la scopul măsurilor preventive - asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni – judecătorul reţine că în momentul de faţă procesul penal nu a fost îngreunat prin faptul că inculpatul s-a aflat în libertate“. De asemenea, judecătorul a reţinut că fostul prefect al judeţului Constanţa nu s-a sustras de la urmărire penală sau de la judecată, din contră, organele de anchetă au procedat la audierea acestuia, iar în analiza propunerii de arestare preventivă, inculpatul s-a prezentat imediat după externarea din spital în faţa judecătorului, conform susţinerilor sale.S-a mai constatat de către judecător că nici prevenirea unei alte infracţiuni nu poate fi un temei veritabil pentru luare celei mai intruzive măsuri preventive faţă de inculpat. „Din contră, conform fişei de cazier (...) acesta nu este cunoscut cu antecedente penale. Aceste motive fac ca să fie întemeiată neluarea măsurii reţinerii de către organele de cercetare penală sau de către procuror, conform competenţelor, lipsa măsurii reţinerii în cauză fiind de natură a releva că însuşi unitatea de parchet a avut îndoieli cu privire la necesitatea dispunerii unei măsuri urgente. Mai departe, judecătorul constată că în cauză nu există o expertiză judiciară care să lămurească / stabilească modalitatea concretă de comitere a faptei de ucidere din culpă“, conform motivării judecătoruluiMai mult, instanţa a constatat că în cauză actul de procedură, respectiv raportul de expertiză, lipseşte cu desăvârşire.„Procurorul susţine şi îşi fundamentează acuzaţia în materie penală, printre altele, pe un proces-verbal preliminar care ar releva dinamica producerii accidentului rutier. Astfel, la fila 19 se află «părere» domnului expert ing. Orhei Petru care susţine, fără motivare şi fără argumentaţie, că «înainte de locul impactului, conducătorul autoturismului Peugeot sesizează autoturismul Range Rover care se deplasa din sensul opus dar care şi-a părăsit banda şi a pătruns pe contrasens, astfel a virat dreapta în încercarea de a evita... din primele verificări a rezultat că autoturismul Range Rover se afla pe sensul opus de mers şi loveşte cu partea stângă faţă autoturismul Peugeot, care se afla uşor înclinat spre dreapta». Aşa fiind, expertul nu explică cum a ajuns la aceste concluzii, care ar fi obiectivele expertizei, dacă apărarea are obiectivele sale sau un expert parte.Judecătorul nu se poate considera edificat cu privire la cele relatate de către expert în procesul-verbal, care, aşa cum s-a precizat anterior, nu reprezintă mijlocul legal de probă solicitat expertului, mai cu seamă având în vedere şi declaraţiile martorilor (...), primul fiind martor ocular al evenimentului nefericit“, se mai arată în motivarea judecătorilor.Instanţa de judecată a constatat că cei doi martori au relatat că nu pot preciza care anume autoturism a pătruns pe sens contrar şi l-a acroşat pe cel ce se deplasa regulamentar.Aşa fiind, judecătorul analizând probele administrate în cauză reţine în fapt că la data de 16.02.2020, în jurul orelor 19:15, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat (...) intrând în coliziune frontală cu autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare CT-77-RTD, care era condus de numitul Tudor Aurel, în urma accidentului rutier rezultând moartea numitului Tudor Aurel.„Chiar dacă există suspiciunea rezonabilă a comiterii faptelor de către inculpat, incumbă procurorului rolul activ în administrarea probatoriului necesar aflării adevărului şi lămuririi cauzei sub toate aspectele cu efectul răsturnării prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază inculpatul. Cu privire la infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev.şi ped. de art. 336, alin.1 din C.pen., judecătorul reţine că sunt probe certe de vinovăţie ale inculpatului. Astfel, conform buletinului de analiză toxicologică NR. 281-282 din 17.02.2020 numitul Albu Ioan a avut o alcoolemie de 2,45g/l alcool pur în sânge la ora 21:15 şi o alcoolemie de 2,20g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua mostră, recoltată la ora 22:15“, potrivit motivării.„În acest context, este evidentă gravitatea faptelor reţinute de către unitatea de parchet în sarcina inculpatului, însă, aşa cum s-a precizat, această situaţie de fapt trebuie să se fondeze pe probe. Pe de altă parte, faptul că în urma celor întâmplate a rezultat decesul numitului Tudor Aurel reprezintă o tragedie pentru familia victimei, o încercare greu de suportat. Este evident că şi pentru inculpat faptele reţinute în sarcina sa şi rezultatul acestora vor avea un efect tragic, acesta urmând pe lângă instrucţia penală, pe lângă eventuala pedeapsă ce i s-ar aplica, să suporte o răspundere morală pentru toată viaţa.În acest context, judecătorul, la luarea măsurilor preventive, trebuie să ţină seama atât de circumstanţele reale, cât şi de cele personale. Dacă circumstanţele reale au fost analizate anterior, cât priveşte circumstanţele personale instanţa reţine faptul că inculpatul nu are antecedente penale, are studii superioare postuniversitare, este doctorand, căsătorit, are doi copii, a ocupat diferite funcţii de demnitate publică, provine dintr-o familie organizată“, se mai arată în motivarea deciziei prin care a fost respinsă propunerea de arestare.Fostul prefect al judeţului Constanţa a declarat că din cauza accidentului în care a fost implicat starea sa de sănătate este precară. De asemenea, din înscrisul aflat la fila 92 rezultă că Ioan Albu are „fractură fără deplasare corp sternal“. Nu în ultimul rând, judecătorul a reţinut „regretul evocat de către inculpat cu privire la cele întâmplate şi dorinţa de a suporta eventualele cheltuieli generate de faptele sale“.„Din analiza referatului întocmit de către procuror nu se poate decela de ce este necesară şi proporţională o singură măsură preventivă, respectiv arestarea preventivă, şi nu este adecvată o altă măsură preventivă mai puţin intruzivă.Astfel, procurorul nu explică de ce altă măsură nu s-ar impune în cauză, cu toate că în speţă nu s-a apreciat necesară reţinerea inculpatului. În acest context, rămâne judecătorului analiza aspectelor anterior evocate“, potrivit motivării.Concluzionând, în opinia instanţei de judecată, faptul că fostul prefect al judeţului Constanţa nu se sustrage de la urmărirea penală, nu îngreunează ancheta, nu este cunoscut cu antecedente penale, are studii superioare postuniversitare, este doctorand, căsătorit, are doi copii, provine dintr-o familie organizată, dar şi „superficialitatea desfăşurării până în prezent a anchetei penale (lisa expertizei pe care se fundamentează reţinerea culpei inculpatului, nefructificarea concretă a declaraţiilor celor doi martori audiaţi)“ au făcut ca judecătorul să aprecieze că singura măsură preventivă adecvată, necesară şi proporţională în cauză este măsura arestului la domiciliu.Faţă de aceste considerente, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Medgidia a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia de arestare preventivă a lui Ioan Albu, fostul prefect al judeţului Constanţa, a dispus faţă de acesta măsura preventivă privativă de libertate a arestului la domiciliu.