EXCLUSIV! De ras, sau de plans? Rromii din Pacuret au blocat o strada intreaga pentru ca primaria le asfalteaza... doar un singur sens

Strada blocata rromi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Misterul nemultumirii rromilor pare sa fie aproape elucidat. Convietuitorii din Pacuret sunt nemultumiti de faptul ca primaria le asfalteaza doar o portiune de strada. Se pare ca iesenii nu au inteles faptul ca primaria municipiului Iasi asfalteaza pe bucati strada pentru a evita blocarea totala. UPDATE: Nemultumirea rromilor porneste de la faptul ca primaria Municipiului Iasi, prin echipele CITADIN, vor sa astfalteze strada in cauza. In acest sens, echipele CITADIN au blocat doar un singur sens de mers, lasand celalalt sens liber. Rromii si-au exprimat nemultumirea pentru aceasta decizie si au blocat strada. In consecinta, la fata locului s-au deplasat echipaje ale Politie Locale, imp ...