EXCLUSIV! Descinderi in aceste momente la Iasi! Mascatii au intrat in forta

In aceasta dupa-amiaza, ofiterii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) sub supravegherea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - DIICOT Iasi desfasoara mai multe perchezitii in mai multe locatii din municipiul Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, vizati de perchezitiile ofiterilor sunt traficantii de droguri. Vom reveni cu detalii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. bcco diicot iasi : ...