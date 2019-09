EXCLUSIV! Descoperire MACABRA! Un tanar student de la UMF s-a SINUCIS chiar langa partia de schi - FOTO

FOTO ARHIVA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Descoperire macabra facuta de autoritatile iesene. In padurea Ticau, chiar langa partia de schi, autoritatile au descoperit trupul unui tanar student de la medicina. Trupul lui Cosmin Mihai Brais, student in an terminal la UMF, a fost descoperit langa partia de schi. In varsta de 27 de ani, Cosmin s-a sinucis folosindu-se de o sufa. In urma unui apel la numarul unic de urgente 112, inregistrat marti, 10.09.2019, ora 18.50, medicii veniti au constatat decesul. Cercetarile continua pentru a stabili cu exactitate motivele pentru care tanarul a recurs la acest gest. Mentionam faptul ca tanarul avea lucrarea de licenta chiar maine si ca acesta mai are un frate mai mic. Pe pagina de a parintilor lui apare o po ...