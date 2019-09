EXCLUSIV! Dezmat in institutie pe banii publici! Scolile sunt cu WC in curte, dar primarul construieste un bloc. E dupa modelul vilei personale - FOTO/VIDEO

Danut Ababei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Primarul comunei Scheia nu stie pe ce sa arunce banii publici • Vrea sa amenajeze un nou sediu cu 300.000 de euro, jumatate din bugetul anual • Sustine ca este fugarit din actualul sediu de catre niste mostenitori, dar corespondenta cu acestia nu mai exista de ani buni • mai putin de 20 de angajati vor avea un sediu cu parter si doua etaje • Irosirea banului public este mai mult decat evidenta • Au preluat ruinele unui bloc inceput in perioada comunista • Intre timp, scolile din comuna au toaletele in curte • "Cladirea respectiva este veche de 30 de ani. In perioada comunista s-a incercat construirea unui bloc, dar nu a mai fost finalizat. Noi am facut expert ...