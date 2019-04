Exclusiv! Dezvaluiri incendiare! Substante toxice, deversate in panza freatica. Apa iesenilor este in pericol de poluare. Iata dovada

Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O situatie extrem de alarmanta a fost descoperita de inspectorii de mediu in cazul apelor din subteranul orasului • Analizele realizate de specialisti au aratat ca de pe platforma industriala din Calea Chisinaului au fost deversate substante deosebit de periculoase provenite din productia industriala de la Technosteel LBR • Desi conducerea fabricii a fost obligata inca de anul trecut sa inlature substantele poluante, acest lucru nu a fost realizat nici dupa ce a fost dovedita contaminarea apei care ajunge in panza freatica • Reziduu uscat, continut de cloruri, sulfati, detergenti anionici sintetici si alte substante periculoase au fost descoperite in apa care ajunge in subteranul orasu ...