EXCLUSIV! Doi ieseni au plecat intr-o calatorie FABULOASA. Au ales sa vina de la Polul Nord, spre Iasi, intr-o maniera de SENZATIE - GALERIE FOTO

• Vara aceasta, mai exact acum mai bine de o luna (12 iulie 2019 - n.r.), iesenii Catalin Balan - 49 ani si Tiberiu Michael Panaite - 50 ani au decis sa traiasca aventura vietii! • Ambii, pasionati de ciclism, ecologie si doritori sa transmita un mesaj de impact in societate, au ajuns la Polul Nord • De acolo, pe bicicleta, fac o calatorie fabuloasa spre orasul Iasi (distanta de la Polul Nord la Iasi este de 4.762.6 kilometri - n.r.) • Deja au strabatut jumatate din lungul drum spre casa, acum aflandu-se in Lituania • "Ideea noastra a plecat de la lupta impotriva schimbarilor climatice globale, promovarea ciclo-turismului si a renuntarii la masini. Pana acum am ...