Exclusiv! Doi tineri din Barlad ajung de urgenta la spital dupa ce a cazut un copac peste ei

Doi tineri au ajuns de urgenta la spital dupa incident petrecut in localitatea Barlad. Conform autoritatilor, tinerii au fost grav raniti dupa ce un copac a cazut pe ei. I.G. in varsta de 13 ani a fost preluat de la spitalul din Barlad si transportat cu elicoperul SMURD la Iasi avad un politraumatism prin strivire, apofiza transversa, trumatism toraco-abdomina si o fractura de bazin. Este stabil din punct de vedere hemodinamic, elicopterul SMURD Iasi va ajunge in aproximativ 35 de minute la Spitalul Sf. Maria din Iasi. In alta ordine de idei, un al adolescent a fost victima aceluiasi copat. Tanarul in varsta de 14 ani a suferit un traumatism cranio cerebral, o plaga deschis scalp parietal stang, ...