Exclusiv! Doliu la Spitalul Sfantul Spiridon! Una dintre cele mai bune asistente a facut stop cardiac dupa ce a iesit din tura de noapte! Doi copii au ramas fara mama!

Tragedie in aceasta dimineata la Iasi! Una dintre cele mai apreciate asistente medicale din cadul Spitalului Sfantul Spiridon a murit. Femeia era angajata in clinica de ortopedie, iar in aceasta dimineata si a terminat tura. A plecat de la sputal impreuna cu un coleg si s a urcat intr un autobuz vrand sa ajunga la Tomesti, acolo unde locuia. Dupa cateva momente, la intrare in Tomesti, si a pierdut cunostinta si a intrat in stop cardiorespirator. Colegul ei, care este tot asistent medical a sunat la numarul unic de urgente 112, iar un echipaj medical a ajuns imediat la fata locului. Colegii asistentei au incercat sa i acorde primul ajutor, insa, din nefericire nu au putut face nimic pent ...