EXCLUSIV! Doua sute de angajati ar putea parasi Spitalul de Copii! Noua conducere anunta masuri fara precedent

Spitalul de Copii Sf Maria din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Noua conducere a Spitalului de Copii "Sf. Maria" din Iasi ia masuri in privinta angajatilor • Ce se va intampla in unitatea medicala in urmatoarea perioada • Numarul angajatilor ar putea sa scada simtitor • Se cauta masuri pentru echilibrarea bugetului si pentru eficientizarea actului medical • Spitalul s-ar putea lipsi de aproximativ doua sute de angajati Schimbarea conducerii de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi aduce noi masuri care pot fi luate in curand in cadrul unitatii medicale. Avand in vedere ca o mare parte din bugetul primit de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Iasi se cheltuie pentru a acoperi salariil ...