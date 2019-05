EXCLUSIV! Drama de proportii intr-o familie buna din Iasi! Sotul unei tinere PROFESOARE de la UAIC s-a SINUCIS! Detalii INCENDIARE!

Spanzurat padure Ticau Copou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un tanar in varsta de 33 de ani, sotul unei tinere profesoare de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, s-a sinucis • Ieri, in jurul pranzului, un iesean a facut macabra descoperire in Ticau • Din cate se pare, tanarul plecase de acasa vineri seara, dupa o cearta pe care ar fi avut-o cu sotia sa • Sambata a fost vazut de o femeie in zona Ticau si, cel mai probabil, aceea este ziua in care si-a pus capat zilelor Drama intr-o familie buna din Iasi. Un tanar in varsta de 33 de ani a fost gasit spanzurat, in zona Ticau. Ieri, in jurul pranzului, un barbat a sunat la 112 si a cerut ajutor spunand ca langa locuinta sa se afla un barbat spanzurat. Polit ...