EXCLUSIV! Drama unei familii din judetul Iasi. Au ajuns la divort dupa ce femeia a fost diagnosticata cu cancer! Au ajuns sa isi dispute pana si televizorul!

judecata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Doi fosti soti, care au si un copil minor, au divortat si, recent, au ajuns din nou in fata judecatorilor • Cei doi isi disputa in instanta bunurile pe care le-au dobandit in timpul casniciei • Femeia sustine ca s-a ajuns la divort dupa ce ea a fost diagnosticata cu o afectiune crunta O familie de ieseni a trecut prin momente extrem de dificile in ultimii ani, ajungandu-se la divort si impartirea bunurilor comune. Cei doi fosti soti, ale caror nume nu le vom face publice, din motive lesne de inteles, redandu-le doar initialele, s-au placut, s-au indragostit si au decis sa se casatoreasca, mariajul fiind incheiat pe data de 7 noiembrie 1998. Femeia, S.V., a relatat in fata judecatorilor ca mar ...