EXCLUSIV! Dublu asasinat la Iasi! Iata cine sunt iesenii gasiti morti - FOTO

In cursul zilei de astazi, politistii ieseni au descoperit cadavrele a doi ieseni: Elena S., in varsta de 85 de ani si Raducu S. in varsta de 45 de ani, mama si fiu. Autoritatile au fost alertate de un vecin care a sunat la numarul unic de urgente 112 pentru a anunta ca din apartamentul situat in zona Pacurari vine un miros puternic. In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru omor, urmand ca procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sa continue cercetarile si sa identifice suspectul sau suspectii de comiterea oribilei fapte. Momentan nu se cunosc cu exactitate cauzele care au dus la decesul celor doua pesoane. Cele doua cadavre au fost preluate si transportat ...