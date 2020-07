EXCLUSIV Dumitru Luca - ANAT: "Falimentul bate la usa agentiilor de turism daca nu se iau masuri"

Turistii romani au inceput sa reactioneze radical la zvonistica si fiecare vorba aruncata in public face rau agentiilor de turism. Desi inca nu s-a inca nu s-a inregistrat nici un faliment la nivelul ANAT, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Dumitru Luca, spune, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Ziare.com, ca sunt sanse ca unele agentii sa ajunga in pragul falimentului daca Guvernul ia masuri pentru a le ajuta doar pe hartie.