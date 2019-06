Exclusiv! Ea este tanara care a murit zdrobita de tren la Ciurea! Urma sa se casatoreasca peste putin timp

Stefania Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie azi noapte in localitatea Ciurea. Un grav accident feroviar s-a produs, iar vietile a doi oameni au fost curmate, in timp ce o a treia persoana se zbate intre viata si moarte. Din cate se pare, cei trei voiau sa ajunga acasa si au ales sa mearga pe calea ferata pentru a ajunge intr-un timp mai scurt. Stefania Balan, tanara in varsta de 20 de ani era nepoata celor doi soti si a fost pur si simplu zdrobita de tren. Din informatiile pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, tanara venise de putin timp in tara, ea muncind in Italia. Tragedia este cu atat mai mare cu cat, Stefania urma sa se casatoreasca peste cateva saptamani. Acum, familia se pregateste de inmormantare. Dumnezeu sa ...