Exclusiv! Elita politiei din Iasi a facut noapte alba la Hadambu. O tanara si fiica ei au fost rapite si sechestrate!

Noapte de foc in comuna Mogosesti dupa ce o tanara si fetita ei au fost rapite si sechestrate de fostul iubit al femeii. Aseara, politistii din Iasi aveau sa intre in alerta si sa constituie o echipa complexa formata din politisti de la mai multe sectii, lucratori de la Serviciul de Actiuni Speciale si ofiteri de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii. Intreaga echipa a ajuns la Hadambu, acolo unde intr-un final le-a gasit pe mama si fiica in casa unui vecin de-al rapitorului. Politistii l-au cautat pe individ si l-au gasit in podul casei sale. Azi dimineata, in jurul ...