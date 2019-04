EXCLUSIV! Executorii judecatoresti s-au apucat de spart usile iesenilor! O femeie din cartierul Cantemir a fost scoasa cu jandarmii din casa. Apartamentul a fost vandut cu un pret de nimic

Vladimir Zabolotnai si Surorile Maria si Doinita Mihai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Doua surori se lupta cu morile de vant ca sa-si recupereze un apartament din cartierul Cantemir • Chiar daca imobilul valora dublu, executorii au vandut apartamentul cu trei camere contra sumei de 30.000 de euro • Totul a pornit de la un credit de nevoi personale • Bancile au cerut intreaga suma, chiar daca a fost platita o buna parte din rate • Maria Mihai s-a trezit cu jandarmii in prag si cu usa sparta • "Consider ca este un abuz ce s-a intamplat. Cum sa executi apartamentul cand procesele nu sunt finalizate? Noi am cerut recalcularea debitului, am depus chitantele, sa se vada ca s-a platit. De ce nu au pus sigiliu pe casa p ...