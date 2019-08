Exclusiv! Explozie puternica intr-o locuinta din Iasi! O persoana a fost transportata de urgenta la spital

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul noptii trecute, in localitatea ieseana Holboca, a avut loc o explozie puternica. Autoritatile au primit o solicitare precum ca, dupa o acumulare de gaze in bucatarie, a avut loc o explozie. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, explozia ar fi avut loc in jurul orei 00.40 si in casa cu pricina se aflau sase persoane, o familie cu doi copii, un barbat si doua bunici. Victima, Costel B, in varsta de 44 de ani a coborat in bucatarie iar in momentul in care acesta a aprins becul, s-a produs explozia. Victima a fost preluata de un echipaj SAJ si transportata de urgent la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului ''Sf. Spiridon'' din Iasi. Costel B a suferi ...