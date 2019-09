EXCLUSIV! Femeie, amenintata cu un cutit si violata in plina strada, la Iasi. Agresorul a fost prins - UPDATE

violata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ieri, in jurul orei 5.00, o femeie, in varsta de 63 de ani, se afla pe strada Sf. Spiridon, din localitatea Holboca, cand a fost acostata, de un tanar in varsta de 35 de ani. Sub amenintarea cutitului, femeia a fost fortata sa mearga pe un teren viran, unde a fost violata. Ulterior, aceasta a cerut ajutor politie, iar oamenii legii au reusit sa puna mana pe agresor. Acesta este Petru Chelaru si este din localitatea Holboca. "Politistii ieseni au identificat un barbat, banuit de comiterea infractiunii de viol.// Acesta a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in dimineata zilei 12 septembrie a.c., o femeie de 63 de ani, din comuna Ho ...