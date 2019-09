EXCLUSIV! Feriti-va de Zaharia Schrotter! Sotul creatoarei de moda si-a tepuit partenerii de facut bani. Firmele de consultanta au dat alarma in mediul de afaceri local

Schrotter Zaharia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Zaharia Schrotter, unul dintre cei mai controversati afaceristi din Iasi, a facut-o de oaie • Firma Greentek Lighting, unde "Zobi" are cele mai multe parti sociale, a tras teapa unor parteneri de afaceri • Nu a vrut sa achite aproape 20.000 de lei, in conditiile in care firma ruleaza pe an in jur de 5 milioane de euro si se afla pe profit • Fostii parteneri au dat fima in judecata in incercarea de a recupera banii • "In derularea contractului, subscrisele in calitate de prestator, am adus la indeplinire toate obiectivele asumate pana la implementarea proiectului - inclusiv, astfel incat proiectul a fost selectat si aprobat cu succes. Dupa aprobarea proiectului ...