Exclusiv Filmul contracronometru al salvarii Sorinei si abuzul de pe aeroport. "Argo" din Romania iraniana

Duminica. 21 iunie 2019. Ora 05:00 A.M. Aeroportul Henri Coanda Otopeni. Doi parinti si copilul lor ajung la controlul pasapoartelor pentru a se imbarca in cursa Turkish Airlines catre Istanbul de unde urmau sa continue calatoria spre New York. Cand ajung la politistul de frontiera si acesta le citeste numele, sunt scosi din rand si dusi intr-o zona speciala pentru ceea ce parea un control amanuntit, dar avea sa se dovedeasca o incercare de le fi interzisa parasirea tarii.