Exclusiv FOTO-VIDEO! Accident mortal la Iasi! A murit pe loc dupa ce a ratat o curba. Imagini cu un puternic impact emotional - FOTO

Un accident rutier mortal a avut loc in jurul orei 2:00, la Scanteia, intr-o curba periculoasa. La fata locului s-a deplasat o ambulanta SAJ si un echipaj de prim ajuto. Soferul autoturismului inmatriculat in Galati, in varsta de 22 ani, a fost gasit decedat, in stop cardio respirator, cu traumatism cranio-cerebral sever. EXCLUSIV/UPDATE! Accident rutier pe Sararie! - FOTO Pasagerul din dreapta, o fata in varsta de 26 ani, cu traumatsim cranio-cerebral minor, contuzie toraco-abdominal si fractura tasare coloana lombara, a fost adusa in Unitatea de Primrii Urgente. Ulterior a fost dirijata la Neurochirurgie.