EXCLUSIV-FOTO-VIDEO! El este afaceristul care a fost cat pe ce sa omoare un pusti cu bolidul sau! Pulbere de beat, s-a urcat la volan si a facut prapad in Copou

Maricel Dumitru Stan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Afaceristul care a provocat un accident rutier in Copou dupa ce s-a urcat beat la volanul unui bolid de zeci de mii de euro a ajuns in spatele gratiilor • Politistii au adunat dovezi impotriva lui, iar judecatorii au decis ca acesta trebuie arestat preventiv pentru 30 de zile • El este cercetat pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si vatamare corporala din culpa Maricel Dumitru Stan, un afacerist din Iasi ce ar avea mai multe sali de jocuri de noroc, a ajuns dupa gratii. Stan a fost la un pas de a provoca o adevarata tragedie, asta dupa ce, din cauza alcoolului, a pierdut controlul volanului si a trecut milimetric pe langa un copil care mergea pe ...