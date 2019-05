Exclusiv! Iata cine este barbatul care a fost devorat de caini

Iesean devorat de caini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Descoperire macabra in aceasta dimineata in Lunca Cetatuii, trupul unui barbat sfasiat de caini a fost descoperit de catre un trecator. Noi informatii au aparut in acest caz. Se pare numele barbatului este Babii Gheorghe, ave 41 de ani si locuia singur intr-o anexa amplasata intr-o balastiera neimprejmuita de pe strada Olarilor, din Lunca Cetatuii. Barbatul nu avea surse venit si era cunoscut ca un consumator de alcool. Medicii l-au examinat si au observat ca acesta avea multiple muscaturi de caine. Decesul ar putea data din noaptea dinspre 27 spre 28 mai. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...