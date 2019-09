Exclusiv! Iata cine este barbatul care a lovit o fetita mortal si a fugit de la locul accidentului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul care a lovit o fetita cu masina si a fugit de la locul accidentului se numeste Viorel Bulai si are 61 de ani. Apropiatii barbatului spun ca acesta este extrem de bolnav fiind de mai multe ori operat de cancer. Acestia au mai precizat ca Viorel nu ar trebui sa mai conduca avand in vedere starea lui de sanatate precara. Revenim cu detalii Va reamintim ca in aceasta seara, in satul Manzatesti, comuna Ungheni, judetul Iasi, un copil a fost lovit de un autoturism. In urma producerii impactului, soferul a fugit de la fata locului. Se intervine cu un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si un Echipaj de Prim Ajutor. In momentul de fata sunt efectuate manevre de resuscit ...