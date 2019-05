Exclusiv! Iata cine este pustiul care a incendiat cataloagele sa scape de repetarea anului scolar

Liceul Tehnologic Victor Mihailescu Craiu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 21 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Harlau si Sectiei nr. 9 Politie Rurala Harlau au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza comunei Belcesti. A fost identificat un tanar, banuit de distrugere. Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in noaptea de 16 spre 17 mai a.c., acesta ar fi patruns intr-o unitate de invatamant, din comuna Belcesti si ar fi distrus, prin incendiere, 10 cataloage. In urma perchezitiei, au fost ridicate articole de imbracaminte si bunuri, susceptibile a fi fost folosite in derularea activitatii infractionale. Cercetarile continua in vederea stabilirii intregii situatii de fapt, urmand ca, in fun ...