Exclusiv! Iata cine sunt tinerii opriti de politisti cu focuri de arma! Golani de la 14 ani

Conform unor surse, in urma unui apel dat in jurul orei 22, la numarul unic de urgena 112, se anunta ca intr-o casa alaturata s-ar putea sa se petreaca un jaf. Locuitorii casei jefuite erau plecati din tara. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca mai multi tineri incercau sa sustraga diverse bunuri din locuinta. La vederea polististilor, tinerii au incercat sa fuga pe fereastra, iar ulterior au sarit gardul proprietatii. Politistii i-au somat pe tineri sa se opreasca, insa doar unul dintre ei a facut acest lucru, fapt ce a dus la executarea a doua focuri de arma, unul in plan vertical, urmat de al doilea in plan orizontal. In urma focurilor, patru tineri au fost prinsi, unul dintre ei scapan ...